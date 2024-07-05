Рианчо — об игре Испания – Германия: «Это главный матч Евро-2024»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Германией.

Специалист признался, что хотел бы увидеть такую вывеску в финале турнира.

«На мой взгляд, игра Испания — Германия — это главный матч Евро-2024. Верю, что талантливая сборная Испании сможет пройти дальше. Надеюсь, они покажут достойную игру сегодня», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Игра 1/4 финала между национальными командами Испании и Германии пройдет 5 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.