Губерниев прокомментировал наказание Беллингема

В пятницу УЕФА объявил о наказании для полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема. Футболист за демонстрацию оскорбительного жеста был дисквалифицирован на один матч условно (испытательный срок - один год). Кроме того, Беллингем должен выплатить штраф в 30 тысяч евро.

Комментарий по поводу наказания для Беллингема дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Жест жесту рознь, не так ли? Наказание соразмерно проступку. Поэтому я здесь не вижу никаких сложностей. Можно ли было наказать Беллингема пожестче? Наверное, да. Но он же не употреблял всякие отсылки к разным организациям, правильно?» - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии будет играть против Швейцарии. Матч пройдёт в субботу, 6 июля.