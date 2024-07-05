Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Губерниев прокомментировал наказание Беллингема

05 Июля 2024 • 16:05 Комментировать
Англия
...
Швейцария
1 2.25 X 3.00 2 4.00
06.07 19:00

В пятницу УЕФА объявил о наказании для полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема. Футболист за демонстрацию оскорбительного жеста был дисквалифицирован на один матч условно (испытательный срок - один год). Кроме того, Беллингем должен выплатить штраф в 30 тысяч евро.

Комментарий по поводу наказания для Беллингема дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Жест жесту рознь, не так ли? Наказание соразмерно проступку. Поэтому я здесь не вижу никаких сложностей. Можно ли было наказать Беллингема пожестче? Наверное, да. Но он же не употреблял всякие отсылки к разным организациям, правильно?» - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии будет играть против Швейцарии. Матч пройдёт в субботу, 6 июля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Дмитрий Губерниев Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Июля
16:05
Губерниев прокомментировал наказание Беллингема
15:49
Ширер высказался о матче сборных Англии и Швейцарии
14:16
Англичан наказали из-за инцидентов на Евро-2024
14:11
УЕФА объявил наказание для Беллингема
11:17
​Выйдет ли сборная Англии в полуфинал Евро-2024: прогноз экспертов
04:53
Цубер: «Нас не волнует, что говорят о сборной Англии»
02:12
Экс-игрок сборной Германии: «Беллингем – ничто без товарищей по команде»
04 Июля
23:00
Мусиала – о голе Кейна в матче со Словакией: «Немногие смогли бы так забить»
22:16
Ставка и прогноз на точный счёт матча Англия — Швейцария Евро 2024 — 6 июля 2024
20:13
Юран: «Ощущение, что англичане вообще не знают, как побеждать»
18:19
Пикфорд — болельщикам: «Нам нужна ваша поддержка»
02:18
Фоден высказался о несовместимости с Беллингемом в сборной Англии
01:43
Фоден: «Я не был лучшим игроком АПЛ, раз не могу показать себя на Евро»
01:03
Фоден: «Саутгейт не хочет играть от обороны»
03 Июля
18:41
Эксперты составили рейтинг оставшихся на Евро-2024 сборных: Англия – последняя 2
16:44
Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая 2
15:37
Беллингем: Я как Роналду! 2
14:05
Петрушин оценил расклады в четвертьфинальных парах Евро 1
00:06
Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 3
00:01
Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 1
02 Июля
23:53
Определились все пары 1/4 финала Евро-2024
23:52
«Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 1
18:58
Игроку сборной Англии пришлось делать укол в перерыве матча Евро-2024
16:09
Кечинов: Швейцария — фаворит матча с Англией 1
01 Июля
22:22
Масалитин: «Сборная Англии по игре – это сплошное разочарование»
05:00
Беллингем сравнялся со Скоулзом, Лэмпардом и Бекхэмом по голам на крупных турнирах сборных
30 Июня
23:56
Саутгейт высказался о предстоящем матче сборной Англии против Швейцарии
23:44
Кейн поделился ожиданиями от матча против сборной Швейцарии
22:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Англия – Швейцария Евро-2024 – 6 июля 2024
22:25
Ставка и прогноз на матч Англия – Швейцария Евро-2024 – 6 июля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АНГЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду»
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.07.24 в 19:00
Испания Испания
Германия Германия
2.55 3.35 2.95
Видео
05.07.24 в 22:00
Португалия Португалия
Франция Франция
3.35 3.20 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
16:46 · Чемпионат Европы 2024
Смородская: «Все видят, что это уже не тот Роналду»
16:31 · Чемпионат Европы 2024
Бейл надеется на победу Нидерландов на Евро-2024
16:18 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев оценил дисквалификацию Демирала
16:12 · Чемпионат Европы 2024
Роналду забьёт, но Португалия вылетит – экс-игрок сборной России дал прогноз
16:11 · Чемпионат Европы 2024
Рианчо — об игре Испания – Германия: «Это главный матч Евро-2024»
16:05 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев прокомментировал наказание Беллингема
15:49 · Чемпионат Европы 2024
Ширер высказался о матче сборных Англии и Швейцарии
15:42 · Чемпионат Европы 2024
Бернарду Силва высказался о слезах Роналду
15:27 · Чемпионат Европы 2024
Шишкин — о матче Португалия – Франция: «Возможно, всё решится в серии пенальти»
15:23 · Чемпионат Европы 2024
Турецкие журналисты обрушились с критикой на УЕФА
14:50 · Чемпионат Европы 2024
Шишкин: «Швейцарцы просто так не сдадутся»
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Масалитин: В матче Португалия – Франция столкнутся два разных стиля
14:31 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА подтвердил дисквалификацию Демирала 3 официально
14:28 · Чемпионат Европы 2024
Радченко: Испания и Германия — две сильнейшие сборные чемпионата Европы
14:16 · Чемпионат Европы 2024
Англичан наказали из-за инцидентов на Евро-2024
Все новости