Ширер высказался о матче сборных Англии и Швейцарии

Известный в прошлом футболист Алан Ширер высказался о предстоящем матче сборных Англии и Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Швейцария действительно впечатляет. Они знают свою систему, Джака хочет быть с мячом, у них есть темп. Для Англии это будет очень сложная игра. Я думаю и надеюсь, что сборной Англии пришло время выстрелить. Четвертьфинал – хорошая возможность для этого», - сказал Ширер Betfair.

Матч сборных Англии и Швейцарии стартует 6 июля в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResut.