Бернарду Силва высказался о слезах Роналду

Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти в матче против Словении на чемпионате Европы. Комментарий по поводу той ситуации дал полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.

«Все мы люди. Криштиану переживал из-за незабитого пенальти, но это вполне нормально. Он хотел помочь команде и чувствовал, что мог бы сыграть лучше. На мой взгляд, это был очень хороший удар с пенальти и отличный сэйв Яна Облака. Затем Роналду немного поплакал, что нормально, ведь именно так люди иногда справляются с эмоциями. Я бы не стал это обсуждать, но люди будут это делать. Таков мир футбола», - цитирует Бернарду портал Goal.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Франции.