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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бернарду Силва высказался о слезах Роналду

05 Июля 2024 • 15:42 Комментировать
Португалия
...
Франция
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Через 6 ч. 5 мин.

Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти в матче против Словении на чемпионате Европы. Комментарий по поводу той ситуации дал полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.

«Все мы люди. Криштиану переживал из-за незабитого пенальти, но это вполне нормально. Он хотел помочь команде и чувствовал, что мог бы сыграть лучше. На мой взгляд, это был очень хороший удар с пенальти  и отличный сэйв Яна Облака. Затем Роналду немного поплакал, что нормально, ведь именно так люди иногда справляются с эмоциями. Я бы не стал это обсуждать, но люди будут это делать. Таков мир футбола», - цитирует Бернарду портал Goal. 

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Франции.

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