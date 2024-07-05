Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Турецкие журналисты обрушились с критикой на УЕФА

05 Июля 2024 • 15:23 Комментировать
Нидерланды
...
Турция
06.07 22:00

Несколько турецких журналистов, в частности Ягыз Сабунджоглу, в социальных сетях обрушились с критикой на УЕФА. Поводом стала двухматчевая дисквалификация защитника сборной Турции Мериха Демирала. Футболиста наказали за демонстрацию политического жеста в матче против Австрии.

Журналисты считают, что УЕФА действует непоследовательно. Турки отмечают, что орган около пяти дней рассматривал оскорбительный жест Джуда Беллингема, в то время как апелляция по Мериху Демиралу рассматривалась считанные часы.

Джуд Беллингем, как известно, получил лишь условную дисквалификацию и штраф.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Мерих Демирал

Новости по матчу

Сегодня, 05 Июля
15:23
Турецкие журналисты обрушились с критикой на УЕФА
14:37
Ставка и прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Турция Евро-2024 — 6 июля 2024
13:57
Сборная Турции подала апелляцию на дисквалификацию Демирала
04 Июля
21:59
Защитнику сборной Турции вынесли наказание за скандальный жест 3
17:06
Талалаев высоко оценил игру Гакпо
03 Июля
22:50
Ставка и прогноз на матч Нидерланды – Турция Евро-2024 – 6 июля 2024
18:41
Эксперты составили рейтинг оставшихся на Евро-2024 сборных: Англия – последняя 2
16:44
Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая 2
14:05
Петрушин оценил расклады в четвертьфинальных парах Евро 1
11:26
Комментатор Керимов поделился ожиданиями от матча между сборными Турции и Нидерландов
00:38
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Турция Евро-2024 – 6 июля 2024
00:06
Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 3
00:01
Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 1
02 Июля
23:54
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 14
23:53
Определились все пары 1/4 финала Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НИДЕРЛАНДЫ ТУРЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза Неймар сделал выбор между Роналду и Месси
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.07.24 в 19:00
Испания Испания
Германия Германия
2.55 3.35 2.95
Видео
05.07.24 в 22:00
Португалия Португалия
Франция Франция
3.35 3.20 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
15:49 · Чемпионат Европы 2024
Ширер высказался о матче сборных Англии и Швейцарии
15:42 · Чемпионат Европы 2024
Бернарду Силва высказался о слезах Роналду
15:27 · Чемпионат Европы 2024
Шишкин — о матче Португалия – Франция: «Возможно, всё решится в серии пенальти»
15:23 · Чемпионат Европы 2024
Турецкие журналисты обрушились с критикой на УЕФА
14:50 · Чемпионат Европы 2024
Шишкин: «Швейцарцы просто так не сдадутся»
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Масалитин: В матче Португалия – Франция столкнутся два разных стиля
14:31 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА подтвердил дисквалификацию Демирала 2 официально
14:28 · Чемпионат Европы 2024
Радченко: Испания и Германия — две сильнейшие сборные чемпионата Европы
14:16 · Чемпионат Европы 2024
Англичан наказали из-за инцидентов на Евро-2024
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Турции подала апелляцию на дисквалификацию Демирала
13:56 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал победителя матча Испания - Германия на Евро-2024
13:55 · Чемпионат Европы 2024
Ещенко ответил, кто выйдет в полуфинал Евро-2024 в паре Португалия – Франция
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Португалия - Франция на Евро
13:46 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов считает, что победитель матча Испания – Германия выиграет Евро-2024
13:42 · Чемпионат Европы 2024
Анелька оценил шансы в матче Португалия - Франция
Все новости