Турецкие журналисты обрушились с критикой на УЕФА

Несколько турецких журналистов, в частности Ягыз Сабунджоглу, в социальных сетях обрушились с критикой на УЕФА. Поводом стала двухматчевая дисквалификация защитника сборной Турции Мериха Демирала. Футболиста наказали за демонстрацию политического жеста в матче против Австрии.

Журналисты считают, что УЕФА действует непоследовательно. Турки отмечают, что орган около пяти дней рассматривал оскорбительный жест Джуда Беллингема, в то время как апелляция по Мериху Демиралу рассматривалась считанные часы.

Джуд Беллингем, как известно, получил лишь условную дисквалификацию и штраф.