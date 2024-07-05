Шишкин: «Швейцарцы просто так не сдадутся»

Экс-футболист сборной России Роман Шишкин высказался о предстоящем матче плей-офф чемпионата Европы – 2024 между Англией и Швейцарией.

Шишкин заявил, что ждет сенсацию в данном поединке и будет болеть за швейцарцев.

«На бумаге, конечно, Англия – фаворит, но я убежден, что швейцарцы просто так не сдадутся, дадут бой», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, все решится в овертайме, а исход будет зависеть от физического состояния команд. Шишкин признался, что не будет удивлен, если подопечные Мурата Якина доберутся до самого финала.

Четвертьфинальный матч Евро-2024 Англия – Швейцария пройдет 6 июля. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.