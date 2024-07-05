Масалитин: В матче Португалия – Франция столкнутся два разных стиля

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился комментарием о предстоящем матче плей-офф Евро-2024 между Португалией и Францией.

Эксперт считает, что шансы команд на выход в полуфинал равны, но у Франции более ровный состав, а вот у португальцев нет тех, кто мог бы сильно усилить со скамейки.

По мнению Масалитина, Португалия попытается забрать себе мяч, а французы будут активно прессинговать и использовать фланги.

— Нас ждет очень интересная игра, в которой столкнутся два разных стиля, — приводит слова Масалитина Vprognoze.

Четвертьфинальный поединок Евро-2024 между Португалией и Францией пройдет сегодня, 5 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.