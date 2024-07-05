УЕФА на своём сайте в разделе о дисциплинарных решениях разместил информацию о дисквалификации защитника сборной Турции Мериха Демирала. Футболист дисквалифицирован на два матча турниров под эгидой УЕФА.

В пресс-релизе УЕФА подчёркивает, что Демирал нарушил четыре пункта правил, в частности пункт об основных правилах достойного поведения и пункт об использовании спортивного мероприятия для проявлений неспортивного характера.

Напомним, что после одного из своих голов в ворота Австрии Демирал продемонстрировал политический жест.

Таким образом, Демирал не сможет сыграть против Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024.