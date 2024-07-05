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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА подтвердил дисквалификацию Демирала официально

05 Июля 2024 • 14:31 Комментировать (2)
Нидерланды
...
Турция
06.07 22:00

УЕФА на своём сайте в разделе о дисциплинарных решениях разместил информацию о дисквалификации защитника сборной Турции Мериха Демирала. Футболист дисквалифицирован на два матча турниров под эгидой УЕФА.

В пресс-релизе УЕФА подчёркивает, что Демирал нарушил четыре пункта правил, в частности пункт об основных правилах достойного поведения и пункт об использовании спортивного мероприятия для проявлений неспортивного характера.

Напомним, что после одного из своих голов в ворота Австрии Демирал продемонстрировал политический жест.

Таким образом, Демирал не сможет сыграть против Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
05 Июля 2024 в 15:35
ай што за жест-та чё малчите.. кароч палетическая шняга.. я видел тока поднятый вверх указательный палец.. так австрияк апосля забитава голу 5 минут с таким пальцем бегал на радостях.. а-ха-ха-ха! )))
kostet
05 Июля 2024 в 15:40
Жест был, как голову волка показал на обеих руках. Что то там у них значит правоцентриское.
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