Англичан наказали из-за инцидентов на Евро-2024

Футбольная ассоциация Англии столкнулась с наказанием из-за инцидентов с участием болельщиков на чемпионате Европы – 2024. За беспорядки на трибунах Футбольная ассоциация оштрафована на 10 тысяч евро, а за использование пиротехники – на 1 тысячу евро. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных решениях.

Напомним, что сборная Англии в 1/8 финала чемпионата Европы обыграла Словакию со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени. «Три льва» пробились в четвертьфинал, где будут играть против Швейцарии. Матч пройдёт в субботу, 6 июля.