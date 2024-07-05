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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА объявил наказание для Беллингема официально

05 Июля 2024 • 14:11 Комментировать
Англия
...
Швейцария
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06.07 19:00

На официальном сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных решениях  была размещена информация о наказании для Джуда Беллингема. Как известно, в игре против Словакии на Евро-2024 полузащитник сборной Англии продемонстрировал неприличный жест.

УЕФА за нарушение правил достойного поведения оштрафовал Беллингема на 30 тысяч евро. Кроме того, Джуд получил условную дисквалификацию на один матч турниров под эгидой УЕФА. Испытательный срок составит один год.

В субботу, 6 июля, сборная Англии проведёт матч четвертьфинала чемпионата Европы против Швейцарии. Джуд Беллингем избежал реальной дисквалификации и сможет выйти на поле.

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Сборная Англии УЕФА Джуд Беллингем ещё теги

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