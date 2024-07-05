На официальном сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных решениях была размещена информация о наказании для Джуда Беллингема. Как известно, в игре против Словакии на Евро-2024 полузащитник сборной Англии продемонстрировал неприличный жест.

УЕФА за нарушение правил достойного поведения оштрафовал Беллингема на 30 тысяч евро. Кроме того, Джуд получил условную дисквалификацию на один матч турниров под эгидой УЕФА. Испытательный срок составит один год.

В субботу, 6 июля, сборная Англии проведёт матч четвертьфинала чемпионата Европы против Швейцарии. Джуд Беллингем избежал реальной дисквалификации и сможет выйти на поле.