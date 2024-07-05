Сборная Турции подала апелляцию на дисквалификацию Демирала

Защитник национальной сборной Турции Мерих Демирал был дисквалифицирован на два матча за демонстрацию жеста политического характера. Турецкая федерация футбола подала апелляцию на это решение, обратившись в Спортивный арбитражный суд. Об этом в социальных сетях написал журналист Ягыз Сабунджоглу.

Напомним, что сборная Турции в матче 1/8 финала чемпионата Европы обыграла Австрию со счётом 2:1. Демирал стал автором дубля. Если дисквалификация останется в силе, то защитник не сможет сыграть в четвертьфинальном поединке Евро против Нидерландов. Эта игра пройдёт в субботу, 6 июля.