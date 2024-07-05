Павлюченко назвал победителя матча Испания - Германия на Евро-2024

«Игра будет интересной, в этом можно не сомневаться. Тут я все-таки выбираю Испанию, игра которой, на мой взгляд, пока вообще никаких вопросов не вызывает. Выбираю победу Испании», - приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».