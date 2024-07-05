Павлюченко назвал победителя матча Испания - Германия на Евро-2024

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о встрече Испании и Германии в рамках четвертьфинальной стадии чемпионата Европы – 2024.
«Игра будет интересной, в этом можно не сомневаться. Тут я все-таки выбираю Испанию, игра которой, на мой взгляд, пока вообще никаких вопросов не вызывает. Выбираю победу Испании», - приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».
Матч Испания – Германия пройдет на стадионе в Штутгарте 5 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. Главным рефери противостояния назначен англичанин Энтони Тейлор.
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