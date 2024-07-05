Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Ещенко ответил, кто выйдет в полуфинал Евро-2024 в паре Португалия – Франция

05 Июля 2024 • 13:55 Комментировать
Португалия
...
Франция
1 3.45 X 3.05 2 2.45
Через 7 ч. 37 мин.

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

По мнению эксперта, в настоящий момент французы выглядят более сбалансированной командой с хорошим опытом.

— У Португалии сейчас идет становление, играют новые футболисты. Думаю, Франция победит Португалию, — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между Португалией и Францией запланирован на 5 июля. Свисток арбитра о старте поединка должен будет прозвучать в 22:00 по мск. За ходом всех событий игры вы сможете следить в нашей текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Франции Андрей Ещенко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Июля
13:55
Ещенко ответил, кто выйдет в полуфинал Евро-2024 в паре Португалия – Франция
12:15
Изидор назвал фаворита матча Евро-2024 между Португалией и Францией
11:43
Щербаченко: «Роналду уже не может вытащить Португалию» 1
11:30
​«Матч ТВ» не покажет сегодня поединок Португалия – Франция
11:00
Португалия – Франция: Роналду, Мбаппе и какие ещё ребята запрыгнут в стартовые составы 2
02:24
Дешам запланировал одно изменение в составе сборной Франции перед матчем с Португалией
02:22
Португалия - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Июля
23:26
Мбаппе рассказал, почему ему не хватает Погба в сборной Франции
22:18
Пономарёв: «Роналду нельзя было брать на Евро, ему уже 39 лет» 5
20:45
Дьяков считает, что Португалия проиграет Франции, если Роналду появится на поле
19:50
Дешам: «Португалия – одна из лучших команд Европы»
19:38
«Мне больно из-за критики в его адрес» - Мбаппе поддержал партнёра по сборной Франции
18:09
Ставка и прогноз на точный счёт матча Португалия — Франция Евро 2024 — 5 июля 2024
17:29
Балахнин: В игре Португалии и Франции на первый план не выйдет личность Мбаппе или Роналду
17:18
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия — Франция Евро-2024 — 5 июля 2024
14:54
Португалия – Франция: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:21
Сёмин: «Франция должна быть в финале Евро-2024»
13:07
Сёмин: Португалия пройдёт Францию, если решит проблему Роналду
10:59
Мендеш: «Мы все мотивированы перед матчем с Францией, это большая игра»
08:28
Проверенный прогноз и ставка на матч Португалия – Франция плей-офф Евро-2024 – 5 июля 2024
03 Июля
22:14
​Роналду или Мбаппе мы увидим в полуфинале Евро-2024: прогноз экспертов
19:30
Борис Игнатьев: «Роналду и Мбаппе на этом Евро - тени самих себя»
18:41
Эксперты составили рейтинг оставшихся на Евро-2024 сборных: Англия – последняя 2
17:27
Назначены судьи на матчи Испания – Германия и Португалия – Франция
16:44
Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая 2
15:48
Колосков назвал самые интересные четвертьфиналы Евро-2024
15:32
Мостовой ответил критикам Роналду
15:24
Мостовой оценил шансы Диогу Кошты на переход в топ-клуб
14:57
Фергюсон объяснил, почему ему сложно представить Роналду на чемпионате мира – 2026 1
14:05
Петрушин оценил расклады в четвертьфинальных парах Евро 1
00:06
Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 3
00:01
Расписание матчей 1/4 финала Евро-2024 1
02 Июля
23:54
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 14
23:53
Определились все пары 1/4 финала Евро-2024
08:18
Рискованная ставка и прогноз на матч Португалия – Франция Евро-2024 – 5 июля 2024
02:07
Актуальная ставка и прогноз на матч Португалия – Франция Евро-2024 – 5 июля 2024
01:01
Канте не проигрывает в 19 подряд матчах крупных турниров – рекорд
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза Неймар сделал выбор между Роналду и Месси
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.07.24 в 19:00
Испания Испания
Германия Германия
2.55 3.35 2.95
Видео
05.07.24 в 22:00
Португалия Португалия
Франция Франция
3.35 3.20 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
14:16 · Чемпионат Европы 2024
Англичан наказали из-за инцидентов на Евро-2024
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Турции подала апелляцию на дисквалификацию Демирала
13:56 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко назвал победителя матча Испания - Германия на Евро-2024
13:55 · Чемпионат Европы 2024
Ещенко ответил, кто выйдет в полуфинал Евро-2024 в паре Португалия – Франция
13:49 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Португалия - Франция на Евро
13:46 · Чемпионат Европы 2024
Тарханов считает, что победитель матча Испания – Германия выиграет Евро-2024
13:42 · Чемпионат Европы 2024
Анелька оценил шансы в матче Португалия - Франция
13:39 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой: «В матче с Германией я буду всем сердцем болеть за Испанию»
13:34 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин назвал скрытый финал Евро-2024
13:28 · Чемпионат Европы 2024
Перейра: «Бренд Роналду больше, чем сама Португалия»
13:06 · Чемпионат Европы 2024
Ширер объяснил, почему Криштиану Роналду не завершает карьеру
13:04 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис: Победитель матча Испания — Германия будет играть в финале Евро-2024
12:58 · Чемпионат Европы 2024
Вертонген ушёл из сборной Бельгии
12:44 · Чемпионат Европы 2024
Иньеста оценил уровень Нико Уильямса
12:43 · Чемпионат Европы 2024
Фердинанд назвал футболиста, который должен быть в старте Англии на четвертьфинал Евро-2024
Все новости