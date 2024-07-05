Ещенко ответил, кто выйдет в полуфинал Евро-2024 в паре Португалия – Франция

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

По мнению эксперта, в настоящий момент французы выглядят более сбалансированной командой с хорошим опытом.

— У Португалии сейчас идет становление, играют новые футболисты. Думаю, Франция победит Португалию, — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между Португалией и Францией запланирован на 5 июля. Свисток арбитра о старте поединка должен будет прозвучать в 22:00 по мск. За ходом всех событий игры вы сможете следить в нашей текстовой трансляции.