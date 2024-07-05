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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой назвал точный счёт матча Португалия - Франция на Евро

05 Июля 2024 • 13:49 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции.

«Нас ждет очередная тактическая борьба, в которой все 90 минут соперники сыграют осторожно, много рисковать не будут. Так что в основное время поставлю на ничью, а точнее, на счет 1:1», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Встреча сборных Португалии и Франции состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен англичанин Майкл Оливер.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Франции Александр Мостовой ещё теги
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