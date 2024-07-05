Мостовой назвал точный счёт матча Португалия - Франция на Евро

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции.
«Нас ждет очередная тактическая борьба, в которой все 90 минут соперники сыграют осторожно, много рисковать не будут. Так что в основное время поставлю на ничью, а точнее, на счет 1:1», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».
Встреча сборных Португалии и Франции состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен англичанин Майкл Оливер.
Бан пользователя