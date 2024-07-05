Тарханов считает, что победитель матча Испания – Германия выиграет Евро-2024

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о предстоящей четвертьфинальной игре Евро-2024 между Испанией и Германией.

Специалист признался, что не может выделить фаворита в данной игре, ведь обе команды показывают хороший футбол.

«Матч точно получится очень интересным, хочется увидеть, как сложится судьба этих команд. Думаю, победитель этой пары, скорее всего, станет чемпионом Европы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Встреча между национальными командами Испании и Германии пройдет сегодня, 5 июля. Старт матча запланирован на 19:00 по мск. Не пропустите прямую трансляцию, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.