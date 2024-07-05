Анелька оценил шансы в матче Португалия - Франция

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Николя Анелька поделился мыслями о матче сборных Франции и Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Будет равный матч двух классных команд. Больше шансов на победу у Франции, поскольку у них отличная оборона. Думаю, они наладят игру в нападении. Команда способна играть лучше. Даже с не самым лучшим футболом, никто не может их победить. Это доказывает, насколько у них сильная команда», - цитирует Анелька газета Marca.
Матч Португалии и Франции состоится сегодня, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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