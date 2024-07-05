Анелька оценил шансы в матче Португалия - Франция

«Будет равный матч двух классных команд. Больше шансов на победу у Франции, поскольку у них отличная оборона. Думаю, они наладят игру в нападении. Команда способна играть лучше. Даже с не самым лучшим футболом, никто не может их победить. Это доказывает, насколько у них сильная команда», - цитирует Анелька газета Marca.