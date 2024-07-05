Мостовой: «В матче с Германией я буду всем сердцем болеть за Испанию»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем четвертьфинальном поединке чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Германии.

«В этой игре я буду всем сердцем болеть за Испанию, это не чужая для меня страна. Вывеска громкая, матч точно будет очень интересным», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что его нравится игра Испании, ведь они показывают лучший футбол на текущем турнире.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией пройдет сегодня, 5 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.