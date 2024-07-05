Булыкин назвал скрытый финал Евро-2024

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о поединке сборных Испании и Германии в четвертьфинале Евро-2024.
«Громкая вывеска, скорее всего, это скрытый финал. Но явного фаворита точно нет. Матч точно будет очень интересным. Немцы не могут себе позволить просто так проиграть - они будут биться», - приводятся слова Булыкина на страницах «РБ Спорта».
Матч Испания – Германия состоится сегодня, 5 июля, начало запланировано в 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля на футбольных стадионах Германии.
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