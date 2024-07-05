Булыкин назвал скрытый финал Евро-2024

«Громкая вывеска, скорее всего, это скрытый финал. Но явного фаворита точно нет. Матч точно будет очень интересным. Немцы не могут себе позволить просто так проиграть - они будут биться», - приводятся слова Булыкина на страницах «РБ Спорта».