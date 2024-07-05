Перейра: «Бренд Роналду больше, чем сама Португалия»

«Мартинес не может поставить Роналду на место. Пока в команде есть Криштиану, то это будет только его представление. Он имеет большой вес в обществе. Бренд Роналду больше, чем сама Португалия. Он сам будет принимать решение, никто его не уберет, это просто невозможно», - передает слова журналиста Sport.es.