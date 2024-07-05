Ширер объяснил, почему Криштиану Роналду не завершает карьеру

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мыслями о карьере 39-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.
«В какой-то определенный момент каждый должен решить, когда нужно уйти. Очень тяжело смотреть правде в глаза, особенно если ты выступаешь на высоком уровне, где нет места жалости. И когда тебе не хочется, чтобы это все заканчивалось», - передает слова Ширера The Athletic.
Криштиану сыграл на чемпионате Европы – 2024 четыре матча и сделал одну результативную передачу. За выход в полуфинал турнира Португалия поборется с Францией. Матч пройдет 5 июля и начнется в 22:00 мск.
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