Ширер объяснил, почему Криштиану Роналду не завершает карьеру

«В какой-то определенный момент каждый должен решить, когда нужно уйти. Очень тяжело смотреть правде в глаза, особенно если ты выступаешь на высоком уровне, где нет места жалости. И когда тебе не хочется, чтобы это все заканчивалось», - передает слова Ширера The Athletic.