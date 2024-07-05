Канчельскис: Победитель матча Испания — Германия будет играть в финале Евро-2024

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Германией.

По мнению Канчельскиса, победитель данного противостояния сыграет в финале турнира.

«Не думаю, что мотивация Крооса будет передаваться на сборную Германии. Спасибо ему за его отношение к футболу, Тони служил игре. Но главная мотивация сборной Германии — это домашние трибуны», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Четвертьфинальная игра Евро-2024 между национальными командами Испании и Германии пройдет 5 июля, начало — в 19:00 по столичному времени.

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