Вертонген ушёл из сборной Бельгии

Защитник Ян Вертонген в возрасте 37 лет принял решение о завершении карьеры в сборной Бельгии. Игрок покидает национальную команду после вылета с чемпионата Европы – 2024.

«Во время тренировок и на футбольном поле ты показал, что значит быть настоящим «красным дьяволом». Ян, мы будем скучать», - говорится в сообщении пресс-службы сборной Бельгии.

Напомним, что Вертонген защищал цвета национальной команды с 2007 года. В общей сложности он сыграл 157 поединков и отметился десятью забитыми мячами.

На Евро сборная Бельгии дошла до 1/8 финала, где потерпела минимальное поражение от Франции со счетом 0:1. Судьбу встречи решил автогол Вертонгена на 85-й минуте.