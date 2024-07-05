Иньеста оценил уровень Нико Уильямса

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста оценил уровень нападающего сборной Испании Нико Уильямса. Напомним, вингер «Атлетика» Бильбао является одной из главных трансферных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно.

«Нико Уильямс? Он молод, но его выступления заставляют топ-клубы проявлять заинтересованность», – цитирует Иньесту Barca Universal.

Отметим, что сумма трансфера Уильямса оценивается в 58 миллионов евро. Именно этот ценник прописан в контракте Нико в качестве суммы отступных. Ранее нападающий также входил в сферу интересов клубов из Английской премьер-лиги – «Челси» и «Арсенала».