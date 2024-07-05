Фердинанд назвал футболиста, который должен быть в старте Англии на четвертьфинал Евро-2024

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на телевидении Рио Фердинанд назвал имя футболиста, который должен появиться в основном составе сборной Англии на матч со Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года.

«Если Майну не появится в старте сборной Англии, то я уеду с турнира. Кобби должен быть на поле», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

Матч сборных Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с лучшим в паре Нидерланды – Турция.