Бут — о матче Испания – Германия: «Всё решится в серии пенальти»

Экс-футболист «Боруссии» и «Фрайбурга» Владимир Бут высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

Бут заявил, что ему сложно выделить фаворита противостояния, ведь обе команды демонстрируют хороший футбол.

— Я бы назвал матч Испании и Германии скрытым финалом. Будет сложная, открытая игра, и, мне кажется, что она закончится ничейным результатом и все решится в серии пенальти, — заявил Бут «Матч ТВ».

Четвертьфинальный поединок Евро-2024 между сборными Испании и Германии пройдет сегодня, 5 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.