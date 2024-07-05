Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал промах Лионеля Месси и гол Криштиану Роналду в серии послематчевых пенальти.

«Это совершенно простая ситуация. Даже говорить не о чем, потому что могло быть и наоборот. Одна случайность могла перевернуть исход как одного матча, так и другого», — сказал Гаджиев.

5 июля Месси не реализовал удар в серии послематчевых пенальти в матче против Эквадора. Однако аргентинцы всё равно одержали победу над соперником со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Кубка Америки.