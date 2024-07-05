Выходки Роналду: Не пора ли Португалии двигаться дальше без него

Выходки Криштиану Роналду в матче против Словении лишь подтвердили, что Португалии пора двигаться дальше без него после Евро-2024, если не раньше.

Легендарный нападающий был полон решимости сделать так, чтобы в 1/8 финала всё зависело только от него, но в результате от этого чуть не пострадала португальская сборная.

Игра Криштиану Роналду против Словении в понедельник (а слово «игра» здесь, безусловно, уместно) оставила зрителей на стадионе и за его пределами в полном недоумении: капитан сборной Португалии превратил франкфуртский «Вальдштадион» в арену для своего моноспектакля, ставшего мелодрамой в 1/8 финала Евро-2024.

Неэффективный в открытой игре против упорной обороны Словении и низкого блока, 39-летний игрок прибег к неизменным пробитиям штрафных ударов, которые не были результативными. Стоит отметить, что своим партнёрам по команде он не давал возможности попытать счастье при опасных стандартах. Разочарованному за 90 минут Роналду долгожданный золотой шанс наконец представился с пенальти в первой половине дополнительного времени, но… Вместо успеха его ждала драма: удар португальца был блестяще отражен Яном Облаком.

Румянец к ветерану вернулся, когда вратарь Диогу Кошта сделал три прекрасных сейва в серии пенальти, став настоящим героем Португалии. Криштиану в послематчевых комментариях был эмоционален. «Это футбол, те, кто терпят неудачу, тоже пытаются, — сказал он после матча. — Я всегда буду делать всё возможное ради этой футболки, неважно, терплю я неудачу или нет. Я никогда не боялся смотреть правде в лицо. Иногда у меня получается, иногда нет, но сдаваться — это то, чего вы никогда не услышите от меня».

Возможно, он ещё не готов сдаться, но это последнее из длинной череды доказательств, указывающих на то, что Португалии и её тренеру Роберто Мартинесу пора отказаться от услуг Роналду, поскольку он отчаянно цепляется за былые заслуги. Из-за этого надежды португальцев на Евро-2024 могут оказаться тщетными.

Возможно, не стоит так уж сгущать краски вокруг Роналду, ведь всё это он делает не со зла. Просто он думает, что может решить любую ситуацию за счёт своего опыта, однако на деле всё складывается иначе. И наверняка такое положение вещей нуждается в радикальных изменениях.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич