Касильяс высказался о матче Испания - Германия в 1/4 финала Евро

Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказал мнение о встрече сборных Испании и Германии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2024.

«Жду интересную игру в матче Испании и Германии. В составах обеих команд есть отличные футболисты, также я вижу сходство в игровых стилях команд. Думаю, нас ждет хороший футбол, очень высокого уровня», - передает слова легендарного голкипера AS.

Матч Испании против Германии пройдет сегодня, 5 июля, на стадионе в Штутгарте. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.