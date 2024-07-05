Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Касильяс высказался о матче Испания - Германия в 1/4 финала Евро

05 Июля 2024 • 12:37 Комментировать

Экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказал мнение о встрече сборных Испании и Германии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2024.

«Жду интересную игру в матче Испании и Германии. В составах обеих команд есть отличные футболисты, также я вижу сходство в игровых стилях команд. Думаю, нас ждет хороший футбол, очень высокого уровня», - передает слова легендарного голкипера AS.

Матч Испании против Германии пройдет сегодня, 5 июля, на стадионе в Штутгарте. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Икер Касильяс Сборная Испании ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза Неймар сделал выбор между Роналду и Месси
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.07.24 в 19:00
Испания Испания
Германия Германия
2.55 3.35 2.95
Видео
05.07.24 в 22:00
Португалия Португалия
Франция Франция
3.35 3.20 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
12:44 · Чемпионат Европы 2024
Иньеста оценил уровень Нико Уильямса
12:43 · Чемпионат Европы 2024
Фердинанд назвал футболиста, который должен быть в старте Англии на четвертьфинал Евро-2024
12:41 · Чемпионат Европы 2024
Бут — о матче Испания – Германия: «Всё решится в серии пенальти»
12:37 · Чемпионат Европы 2024
Касильяс высказался о матче Испания - Германия в 1/4 финала Евро
12:29 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок Португалии: «Мартинес может убрать 1-2 футболистов»
12:15 · Чемпионат Европы 2024
Изидор назвал фаворита матча Евро-2024 между Португалией и Францией
11:52 · Чемпионат Европы 2024
Шалимов выбрал фаворита в матче Испании и Германии
11:46 · Чемпионат Европы 2024
Российский тренер: «Франция победит, если Роналду не будет играть»
11:32 · Чемпионат Европы 2024
На Евро-2024 гремит скандал из-за рекламы секс-шопа
11:30 · Чемпионат Европы 2024
​«Матч ТВ» не покажет сегодня поединок Португалия – Франция
11:25 · Чемпионат Европы 2024
Ширер сравнил Роналду со старым, избитым львом 1
11:18 · Чемпионат Европы 2024
Дмитрий Черышев уверен, что Испания одолеет Германию
11:17 · Чемпионат Европы 2024
​Выйдет ли сборная Англии в полуфинал Евро-2024: прогноз экспертов
11:10 · Чемпионат Европы 2024
Ещенко назвал победителя матча Испания - Германия
10:59 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес оценил готовность Португалии к матчу с Францией
Все новости