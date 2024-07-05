Экс-игрок Португалии: «Мартинес может убрать 1-2 футболистов»

Бывший футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с представителями СМИ высказался о предстоящем матче против команды Франции в четвертьфинале Евро-2024.

«Матч против Франции будет сложным, но я думаю, что это будет другая игра, нежели со Словенией. Обе команды играют открыто. Мартинес может изменить состав, по крайней мере 1-2 игроков», - передает слова Канейры «Спорт-Экспресс».

Матч 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции состоится сегодня, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.