Изидор назвал фаворита матча Евро-2024 между Португалией и Францией

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между Португалией и Францией.

Француз признался, что был очень рад победе своей национальной команды над Бельгией и ее выходу в четвертьфинал.

«Надеюсь, Франция выиграет и забьет много голов. По идее, наша сборная — фаворит, тем более не раз играла в финалах чемпионатов мира, в том числе и в последнем», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Четвертьфинальная игра Евро-2024 Португалия – Франция пройдет уже сегодня, 5 июля. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.