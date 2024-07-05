Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о реализованном послематчевом пенальти Криштиану Роналду на Евро-2024 и нереализованном - Лионеля Месси на Кубке Америки.

«Я никак не смогу ответить на это. Потому что в какой-то мере пенальти – это лотерея, но и мастерство. Роналду и Месси - выдающиеся игроки, и они не поддаются никакому анализу.

Мне сложно понять, почему не забил Месси, а почему забил Роналду в такие ответственные моменты их матчей.

Всё хорошо в итоге закончилось для одного и для второго», — сказал Сёмин.

Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 сначала не реализовал 11-метровый в ворота Словении на 105-й минуте. Но в серии послематчевых пенальти он первым от португальцев подошёл к точке и забил. Португалия победила в том матче в серии пенальти со счётом 3:0.

Ночью 5 июля Аргентина встречалась с Эквадором. Основное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти Месси первым пошёл исполнять удар и не попал. Но это не помогло Эквадору, аргентинцы победили по пенальти со счётом 4:2.