Шалимов выбрал фаворита в матче Испании и Германии

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о предстоящей встрече между сборными Германии и Испании в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Испания - Германия - это скрытый финал. Это две команды, которые показывают самую симпатичную игру. Мне хотелось бы, чтобы дальше прошла Испания. 51 на 49 ставлю, что пройдут испанцы», - высказался Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между сборными Испании и Германии состоится на стадионе в Штутгарте в пятницу, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Победитель встретится в полуфинале с лучшим в паре Португалия – Франция.