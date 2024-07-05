Российский тренер: «Франция победит, если Роналду не будет играть»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о встрече национальных сборных Португалии и Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Если Роналду не будет играть, а Мбаппе снимет защитную маску, то Франция победит. У французов сейчас эконом-режим с реализацией. Мне кажется, что защитная маска мешает Мбаппе забить гол», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч сборных Португалии и Франции состоится сегодня, 5 июля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этой встречи сыграет в 1/2 финала против Германии или Испании.