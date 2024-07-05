На Евро-2024 гремит скандал из-за рекламы секс-шопа

На Евро-2024, проходящем в Германии, разгорелся скандал из-за рекламы секс-шопа, которая планировалась как реклама автомобильного бренда.

Китайский производитель автомобилей BYD решил запустить рекламу своей продукции на чемпионате Европы. Компания выкупила рекламные слоты, однако возник один казус. У BYD отсутствует веб-сайт в доменной зоне «.de», которая относится к Германии. У компании есть сайт только с доменом «.com».

При этом в Германии есть сайт BYD.de, который принадлежит секс-шопу. Именно на него попадали фанаты, которые искали продукцию автомобильного бренда.

Евро проходит с 14 июня по 14 июля.