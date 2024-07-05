Ширер сравнил Роналду со старым, избитым львом

Экс-футболист сборной Англии Алан Ширер поделился мнением об игре португальского нападающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Словакии (0:0, 4:2 пен.).
«Мне показалось, что Криштиану хотел быть в центре внимания. Но я увидел старого льва, избитого и в синяках, который кончиками когтей пытался цепляться за свое положение вожака. Он не желал отпускать эту ситуацию», - передает слова Ширера The Athletic.
Напомним, что на чемпионате Европы 39-летний Криштиану провел четыре поединка, отметившись лишь одной голевой передачей. В четвертьфинале Португалия сыграет с Францией.
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