Дмитрий Черышев уверен, что Испания одолеет Германию

Экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Черышев признался, что хотел бы увидеть данное противостояние на более поздней стадии турнира.

«Конечно, в данном матче я буду болеть за испанцев. Уверен, что они победят, даже несмотря на то, что немцы являются хозяевами турнира», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Германии состоится сегодня, 5 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.