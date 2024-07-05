​Выйдет ли сборная Англии в полуфинал Евро-2024: прогноз экспертов

В субботу, 6 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Англии одержит победу в основное время матча с вероятностью в 43,1%, а вот победа сборной Швейцарии оценена только в 24,6%. Ничейный исход матча возможен с вероятностью примерно в 32,3%.

Проход в 1/2 финала сборной Англии оценён в 60,3%, а вот выход в следующий этап Евро-2024 сборной Швейцарии – 39,7%.

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