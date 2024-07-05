Ещенко назвал победителя матча Испания - Германия

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о поединке 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Германии.

«Мне кажется, Испании победит Германию, потому что она более разнообразна. Мотивация Крооса может передаться команде, но возраст уже берёт своё. Он играет хорошо, на своём уровне», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

Матч между сборными Испании и Германии состоится сегодня, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале чемпионата Европы с Португалией или Франции.