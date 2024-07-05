Мартинес оценил готовность Португалии к матчу с Францией

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес дал комментарий относительно поединка против команды Франции в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«Все знают, как играют большие команды. Главное – это исполнение и талант игроков. Наша команда готова к ¼ финала, мы максимально сконцентрированы. Мы скептически смотрим друг на друг и хотим совершенствоваться. Но мы не должны менять все от игры к игре», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Португалии победила Словакию в серии пенальти. В четвертьфинале подопечные Роберто Мартинеса встретятся с Францией. Матч состоится 5 июля, начало – 19:00 мск.
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