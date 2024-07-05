Мартинес оценил готовность Португалии к матчу с Францией

«Все знают, как играют большие команды. Главное – это исполнение и талант игроков. Наша команда готова к ¼ финала, мы максимально сконцентрированы. Мы скептически смотрим друг на друг и хотим совершенствоваться. Но мы не должны менять все от игры к игре», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.