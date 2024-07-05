Тренер Португалии ответил на критику команды за игру на Евро-2024

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на критику своей команды перед встречей с Францией в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Критикой люди показывают, насколько внимательно следят за нами. У нас есть классные игроки, команда очень конкурентоспособная. Моя задача заключается в том, чтобы футболисты выступали как можно лучше. Обещаю болельщикам это», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что в 1/8 финала Португалия лишь в серии пенальти обыграла Словакию. Матч против Франции состоится сегодня, 5 июля, начало – 20:00 по московскому времени.
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