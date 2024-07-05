Тренер Португалии ответил на критику команды за игру на Евро-2024

«Критикой люди показывают, насколько внимательно следят за нами. У нас есть классные игроки, команда очень конкурентоспособная. Моя задача заключается в том, чтобы футболисты выступали как можно лучше. Обещаю болельщикам это», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.