Колыванов: «Жаль, что Германия и Испания сыграют на стадии четвертьфинала»

Игорь Колыванов, в прошлом наставник ряда российских клубов, высказался перед матчем 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

- Конечно, очень жаль, что Германия с Испанией встречаются на стадии 1/4 финала Евро. Германия остается Германией, организованной командой, с прекрасным подбором игроков. Испанцы - задорная команда. Но, может быть, ей не самые сильные соперники пока доставались, - передаёт слова экс-игрока сборной России «РБ Спорт».

Испания и Германия проведут четвертьфинальную встречу сегодня, 5 июля, арбитр даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

Напомним, на стадии 1/8 финала турнира немцы оказались сильнее Дании (2:0), а Испания выбила сборную Грузии (4:1).