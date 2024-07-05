Бернарду Силва ответил на вопрос о фаворите матча Португалия - Франция

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился мыслями о встрече с командой Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«В этом поединке нет фаворита. Оба сборные обладают отличными футболистами, каждый из них способен сделать разницу. Каждая из сборных хочет выиграть чемпионат Европы. Не вижу здесь фаворита», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Матч между Португалией и Францией состоится сегодня, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в полуфинале с Германией или Испанией.