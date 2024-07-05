Иньеста выделил сильные стороны в игре сборной Испании

«В игре Испании я бы выделил наличие двух чистых вингеров, они многое определяют на поле. Но также на поле есть полузащитники, которые могут владеть мячом. Это Родри, Руис, Педри, Ольмо, Мерино. Они хорошо комбинируют. Кроме того, в команде есть футболисты, способные обыграть один в один», - передает слова Андреса Mundo Deportivo.