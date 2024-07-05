Иньеста выделил сильные стороны в игре сборной Испании

Легендарный полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением об игре сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.
«В игре Испании я бы выделил наличие двух чистых вингеров, они многое определяют на поле. Но также на поле есть полузащитники, которые могут владеть мячом. Это Родри, Руис, Педри, Ольмо, Мерино. Они хорошо комбинируют. Кроме того, в команде есть футболисты, способные обыграть один в один», - передает слова Андреса Mundo Deportivo.
В четвертьфинале чемпионата Европы Испания сыграет против Германии. Матч состоится 5 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.
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