Радимов оценил игру Испании на чемпионате Европы

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями об игре сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.
«Испанцы доминировали с итальянцами, с Грузией. С хорватами отдали мяч и использовали пространство. Испанцы могут быть разными. Это делает их непредсказуемыми и ещё более сильными», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет против хозяйки турнира – команды Германии. Встреча состоится сегодня, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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