Радимов оценил игру Испании на чемпионате Европы

«Испанцы доминировали с итальянцами, с Грузией. С хорватами отдали мяч и использовали пространство. Испанцы могут быть разными. Это делает их непредсказуемыми и ещё более сильными», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».