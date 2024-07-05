Игрок Португалии высказался о Роналду и Мбаппе

«Криштиану и Килиан – футболисты высочайшего уровня, они способны в любой момент переломить ход матча. Я играл с обоими, мне было очень приятно находиться с ними в одной раздевалке. Это невероятные игроки», - передает слова португальского латераля пресс-служба УЕФА.