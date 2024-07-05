Игрок Португалии высказался о Роналду и Мбаппе

Защитник национальной команды Португалии Нуну Мендеш в преддверии встречи с Францией в 1/4 финала Евро-2024 поделился мнением о нападающих Криштиану Роналду и Килиане Мбаппе.
«Криштиану и Килиан – футболисты высочайшего уровня, они способны в любой момент переломить ход матча. Я играл с обоими, мне было очень приятно находиться с ними в одной раздевалке. Это невероятные игроки», - передает слова португальского латераля пресс-служба УЕФА.
Матч 1/4 финала Евро между сборными Португалии и Франции состоится сегодня, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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