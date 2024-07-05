Мбаппе: «Надеюсь, в пятницу Роналду будет разочарован»

«Роналду – уникальный игрок. Такого больше никогда не будет. Он вдохновил целое поколение. За его спиной много голов и титулов, просто потрясающий послужной список. Но в предстоящем матче, надеюсь, он будет разочарован», - передает слова Килиана пресс-служба УЕФА.