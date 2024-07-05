Барбоза: «В Португалии все скептично настроены на матч с Францией»

Агент Паулу Барбоза высказался о грядущем противостоянии между сборными Португалии и Франции в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«Мы все скептично настроены на матч с Францией. Вряд ли результат будет положительным, если всё будет так же. Есть таланты, но они не могут раскрываться в такой системе. Во всех играх Португалии очень повезло», - передает слова Барбозы «Чемпионат».
Матч сборных Португалии и Франции состоится в пятницу, 5 июля, на стадионе в Гамбурге. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в полуфинале с Испанией или Германией.
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