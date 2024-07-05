Бубнов назвал неожиданного финалиста Евро-2024

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мыслями о перспективах сборной Нидерландов в плей-офф чемпионата Европы – 2024.
«Сборная Нидерландов - главный претендент на выход в финал в своей части сетки. По игре команда Кумана выглядит лучше англичан и швейцарцев. Нидерландцы добавляют с каждой игрой», - передает слова эксперта Sportbox.
Напомним, что сборная Нидерландов успешно преодолела 1/8 финала Евро, победив Румынию со счетом 3:0. В четвертьфинале престижного турнира подопечные Рональда Кумана померяются силами с Турцией. Матч пройдет в субботу, 6 июля.
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