Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Бернарду Силва высказался о Роналду и Мбаппе перед четвертьфиналом Евро-2024

05 Июля 2024 • 08:26 Комментировать

Вингер сборной Португалии Бернарду Силва пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с командой Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Это матч будет передачей эстафеты от Криштиану к Килиану Мбаппе? Не думаю. Речь идет не о Роналду и Мбаппе, а о сборных Португалии и Франции. Это два классных футболиста, Криштиану - лучший в истории, а Килиан начал делать великие дела. Но сейчас мы должны говорить о командах. Португалия хочет выйти в полуфинал», - передает слова Бернарду O Jogo.

Матч Португалии и Франции состоится сегодня, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Франции Бернарду Силва Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Суперкомпьютер обновил шансы команд на победу на Евро-2024 Неймар сделал выбор между Роналду и Месси
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.07.24 в 19:00
Испания Испания
Германия Германия
2.55 3.35 2.95
Видео
05.07.24 в 22:00
Португалия Португалия
Франция Франция
3.35 3.20 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
09:14 · Чемпионат Европы 2024
Щербаченко сравнил матч Испания – Германия с корридой эксклюзив
09:08 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: «В Португалии все скептично настроены на матч с Францией»
09:02 · Чемпионат Европы 2024
Бубнов назвал неожиданного финалиста Евро-2024
08:26 · Чемпионат Европы 2024
Бернарду Силва высказался о Роналду и Мбаппе перед четвертьфиналом Евро-2024
08:14 · Чемпионат Европы 2024
Якин: «Знаю все слабые и сильные стороны сборной Англии»
07:59 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Португалии высказался о Роналду перед четвертьфиналом с Францией
05:20 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган поделился мнением о потенциальном новичке «Барселоны» Нико Уильямсе
04:53 · Чемпионат Европы 2024
Цубер: «Нас не волнует, что говорят о сборной Англии»
04:26 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн: «У нас есть идеи, как противостоять Родри»
02:45 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн оценил способности Ямаля
02:34 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль – о матче с Германией: «У меня отличное предчувствие»
02:24 · Чемпионат Европы 2024
Дешам запланировал одно изменение в составе сборной Франции перед матчем с Португалией
02:12 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Германии: «Беллингем – ничто без товарищей по команде»
01:53 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган поделился мнением об игре Родри
01:40 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте назвал сильную сторону сборной Испании
Все новости