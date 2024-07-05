Бернарду Силва высказался о Роналду и Мбаппе перед четвертьфиналом Евро-2024

«Это матч будет передачей эстафеты от Криштиану к Килиану Мбаппе? Не думаю. Речь идет не о Роналду и Мбаппе, а о сборных Португалии и Франции. Это два классных футболиста, Криштиану - лучший в истории, а Килиан начал делать великие дела. Но сейчас мы должны говорить о командах. Португалия хочет выйти в полуфинал», - передает слова Бернарду O Jogo.