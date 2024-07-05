Якин: «Знаю все слабые и сильные стороны сборной Англии»

Рулевой сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.

«Не мне оценивать игру нашего соперника. Я полностью сконцентрирован на нашей работе. Мы знаем все их сильные и слабые стороны. Хочу подготовить команду как можно лучше», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы – 2024 проходит на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля.